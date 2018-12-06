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Армения возглавит ЕАЭС в 2019 году: Путин пожелал удачи и передал эстафету

Армения возглавит ЕАЭС в 2019 году: Путин пожелал удачи и передал эстафету
6 декабря 2018 - 17:19 AMT

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербурге стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие лидеры стран сообщества.

Заседание открыл президент России Владимир Путин, отметивший, что председательство в сообществе переходит к Армении.

«В следующем году на пост председательства в ЕАЭС заступает Армения. Хотел бы пожелать нашим армянским друзьям успеха», — сказал Путин, который передал слово исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, пишет Rusarminfo.

И.о. премьера Армении заявил, что Армения готова принять эстафету в ЕАЭС. Пашинян рассказал об увеличении товарооборота между странами, подчеркнул полную поддержку Армении цифровой политики союза, а также рассказал о предстоящих в Армении внеочередных парламентских выборах.

На заседании также выступили президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев и Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Ссылки по теме:
Rusarminfo.ru. Нашим армянским друзьям успеха: Путин передал эстафету ЕАЭС Пашиняну
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