Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют сокращение нарушений режима перемирия со стороны Еревана и Баку

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам состоявшейся 5 декабря в Милане встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик 5 декабря провели встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Согласно заявлению,страны-сопредседатели приветствовали значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня после беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе в сентябре.

Посредники обратились к сторонам с призывом продолжить осуществление достигнутых в Душанбе договоренностей и принять конкретные меры для подготовки населений к миру.

Отмечается, что сопредседатели МГ ОБСЕ, Мнацаканян и Мамедъяров договорились продолжить работу по достижению справедливого и прочного мирного урегулирования карабахского конфликта.

«Сопредседатели выразили надежду на возобновление в ближайшем будущем интенсивного диалога между лидерами Азербайджана и Армении, ориентированного на конкретные результаты, с целью содействия справедливому и прочному урегулированию конфликта», – говорится в заявлении.

Отмечается, что Мнацаканян и Мамедъяров подтвердили свою приверженность интенсивной работе по содействию мирному урегулированию конфликта и дальнейшему снижению уровня напряженности. Они согласились для этой цели и в целях содействия организации переговоров на высшем уровне под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретиться в следующий раз в начале 2019 года.