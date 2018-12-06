В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен

PanARMENIAN.Net - Официальный Ереван опроверг заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

По его словам, вопрос назначения генерального секретаря ОДКБ еще не решен, пишет Sputnik Армения.

Ранее Лукашенко в интервью российским СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что председательство в ОДКБ перейдет к Белоруссии.

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.

В Санкт-Петербурге 6 декабря прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Белорусский лидер после заседания сказал журналистам, что они «чуть ли не провели заседание ОДКБ». По его словам, лидеры в принципе решили проблему назначения генерального секретаря.