В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
6 декабря 2018 - 22:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальный Ереван опроверг заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что пост генсека ОДКБ займет представитель этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
По его словам, вопрос назначения генерального секретаря ОДКБ еще не решен, пишет Sputnik Армения.
Ранее Лукашенко в интервью российским СМИ после заседания Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что председательство в ОДКБ перейдет к Белоруссии.
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
В Санкт-Петербурге 6 декабря прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.
Белорусский лидер после заседания сказал журналистам, что они «чуть ли не провели заседание ОДКБ». По его словам, лидеры в принципе решили проблему назначения генерального секретаря.
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