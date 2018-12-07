// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Спитакское землетрясение - 30

Спитакское землетрясение - 30
7 декабря 2018 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - 7 декабря в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения.

30 лет назад в 11:41 разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.

По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей. Село Налбанд ушло под землю. На какое-то время Армения стала эпицентром глобального единения: туда прибыли врачи и спасатели не только из советских республик, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США; более ста государств со всего света оказывали армянскому народу гуманитарную поддержку.

Спитакское землетрясение стало одним из разрушительных в ХХ веке.

 Самое значимое
В Армении минимальные пособия увеличатся на 59% с 2019 годаВ Армении минимальные пособия увеличатся на 59% с 2019 года
Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Luxury Travel: Армения - одна из старейших цивилизаций в миреLuxury Travel: Армения - одна из старейших цивилизаций в мире
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Армения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессыАрмения опустилась на 80 позицию в рейтинге свободы прессы
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Первая леди Франции: Не хотим уезжать из Армении, это был уникальный прием
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой
Генсеком МОФ стала глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Племянник экс-президента Армении пойман в Праге с поддельным гватемальским паспортом Как сообщает пресс-служба полиции Армении, на момент задержания у Саркисяна был гватемальский паспорт на имя Франклина Гонсалеса.
Баку предложил ОБСЕ направить оценочную миссию в Карабах Мамедъяров встретился с Гремингером в кулуарах 25-го заседания СМИД ОБСЕ в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Роберт Кочарян будет арестован Сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.
Гаджиев: Пашинян и Алиев обсудили в Петербурге карабахское урегулирование «В процессе беседы обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и укрепления режима прекращения огня