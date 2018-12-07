Спитакское землетрясение - 30
7 декабря 2018 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 декабря в Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения.
30 лет назад в 11:41 разрушительное землетрясение почти сравняло с землей Спитак, Гюмри (Ленинакан), Ванадзор (Кировакан). Сильные толчки ощущались даже в Ереване. Сила землетрясения в эпицентре, который находился в селе Налбанд, составляла 10 баллов по шкале Рихтера.
По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей. Село Налбанд ушло под землю. На какое-то время Армения стала эпицентром глобального единения: туда прибыли врачи и спасатели не только из советских республик, но и из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США; более ста государств со всего света оказывали армянскому народу гуманитарную поддержку.
Спитакское землетрясение стало одним из разрушительных в ХХ веке.
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Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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