«Мы искренне сожалеем об ошибках»: Предвыборное заявление РПА
7 декабря 2018 - 15:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляющий пропорциональный список Республиканской партии Армении (РПА) Виген Саркисян и занимающая второе место в данном списке Арпине Ованнисян распространили совместное предвыборное заявление, в котором говорится, что в РПА сожалеют об ошибках прошлого.
«Республиканская партия Армении, безусловно, имела свою долю ошибок и упущений, за что мы искренне сожалеем. Однако, имея огромный опыт государственного управления и глубокие знания, РПА способна увидеть допущенные управляющими ошибки и скрытые цели, стать балансирующей и сдерживающей парламентское правящее большинство силой.
За короткий период нахождения у власти правительство Никола Пашиняна уже успело допустить многочисленные ошибки в сфере внешней и внутренней политики, представляющие серьезную угрозу для Армении и Арцаха»,- говорится в заявлении.
«В дальнейшем мы готовы использовать наши силы и служить вам и нашей родине, будь то в парламенте или за его пределами. 9 декабря – день выборов будущего нашей страны. Не бойтесь. Ваш голос будет решающим», – заявили в РПА.
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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