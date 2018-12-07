«Мы искренне сожалеем об ошибках»: Предвыборное заявление РПА

PanARMENIAN.Net - Возглавляющий пропорциональный список Республиканской партии Армении (РПА) Виген Саркисян и занимающая второе место в данном списке Арпине Ованнисян распространили совместное предвыборное заявление, в котором говорится, что в РПА сожалеют об ошибках прошлого.

«Республиканская партия Армении, безусловно, имела свою долю ошибок и упущений, за что мы искренне сожалеем. Однако, имея огромный опыт государственного управления и глубокие знания, РПА способна увидеть допущенные управляющими ошибки и скрытые цели, стать балансирующей и сдерживающей парламентское правящее большинство силой.

За короткий период нахождения у власти правительство Никола Пашиняна уже успело допустить многочисленные ошибки в сфере внешней и внутренней политики, представляющие серьезную угрозу для Армении и Арцаха»,- говорится в заявлении.

«В дальнейшем мы готовы использовать наши силы и служить вам и нашей родине, будь то в парламенте или за его пределами. 9 декабря – день выборов будущего нашей страны. Не бойтесь. Ваш голос будет решающим», – заявили в РПА.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря.