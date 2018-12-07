// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Мы не нашли ее ребенка, но она подарила нам свой последний компот»: Британские спасатели - о трагедии Спитака

«Мы не нашли ее ребенка, но она подарила нам свой последний компот»: Британские спасатели - о трагедии Спитака
7 декабря 2018 - 16:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В декабре 1988 года, после Спитакского землетрясения 7 декабря, на помощь Советскому Союзу примчались команды спасателей из многих западных стран. Среди них были и 23 пожарных из английского графства Ланкашир.

Британские спасатели собрались быстро, однако потом дорога до Спитака затянулась на три дня. Отчасти - из-за бардака (багаж со снаряжением на сутки потерялся в Шереметьево), отчасти - из-за того гигантского потока людей и техники, что шел в Армению.

Двое членов того отряда - командир Пол Бёрнс и пожарный Реджи (Реджинальд) Берри - вместе с корреспондентами BBC и Общественного радио Армении через тридцать лет снова приехали в Спитак.

«Конечно, мы ехали, чтобы спасать людей. Но когда мы добрались, стало ясно - и в силу мощи землетрясения, и из-за этой задержки в пути - что наша спасательная операция превращается в операцию по поиску тел», - говорит Берри.

В Спитаке в первые дни после землетрясения был сильный мороз, и британцы прекрасно понимали, что если под завалами и оставались живые люди, то шансов выжить пять дней без тепла и воды у них было крайне мало.

«Останавливаешься оглядеться - и видишь море развалин, а между ними - маленькие группки выживших. Люди жмутся к кострам из оконных рам и тому подобного, бродят явно в шоке, - вспоминает Бёрнс. - И эти люди постоянно подходили ко мне с фотографиями своих близких, показывали, где они могли быть».

Британцам особенно запомнилось, как хорошо держались, с каким достоинством вели себя многие из тех спитакцев, чьих близких они откапывали из развалин.

В одном месте люди в момент первого толчка стояли на улице в очереди в банк - и здание упало прямо на них. Британцы одного за другим откапывали стоявших в этой очереди и укладывали в гробы. За их работой, стоя на куче обломков, наблюдала одна девушка.

«Мы закончили где-то в два или три часа ночи. Она подошла ко мне и спросила, не могут ли мои пожарные открыть для нее гробы, потому что она ищет маму, - вспоминает Бёрнс. - И в третьем или четвёртом гробу она нашла свою мать. Она лежала там с сумочкой, пожилая дама, точно такая же, какие стоят в очередях в банк по всему миру. И эта девушка - она обняла по очереди всех моих пожарных, она всех поблагодарила, у нее хватило на это сил!»

Одна женщина круглосуточно сидела рядом, пока англичане раскапывали завал, под которым находилось какое-то детское учреждение. Ее ребенка тогда так и не нашли. Но она все равно подарила пожарным две банки компота. Сказала: «Это все, что у меня есть. Спасибо, что попытались мне помочь».

Гробы были везде. Спасатели даже обедали, сидя на гробах с останками внутри. Это не было каким-то неуважением к погибшим, объясняют британцы, и никем в том аду не воспринималось как таковое. Просто не на что больше было сесть.

Британцы помогли Армении не только тем, что разбирали завалы, а позже привезли сборные домики и другие подарки.

Они, профессиональные спасатели, вместе с коллегами из ФРГ, Франции, Италии, Швейцарии и других стран, сначала просто своим примером, а потом снаряжением и организацией обучения помогли создать в Армении высокопрофессиональные добровольческие спасательные отряды.

После землетрясения, в девяностых годах, Пол с коллегами приезжал в Армению и привозил разную помощь еще 12 раз.

Ссылки по теме:
BBC. Землетрясение в Армении: 30 лет спустя британские спасатели вернулись в Спитак
 Самое значимое
В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решенВ Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьиВ храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
За 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован списокЗа 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован список
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
ЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостемЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостем
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Роберт Кочарян будет арестован Сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.
Песков: Вопрос о новом генсеке ОДКБ остается нерешенным По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня
В Арцахе почтили память жертв Спитакского землетрясения В сопровождении представителей высшего руководства республики президент посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику невинным жертвам стихии.
Спасатель из РФ - о Спитаке: В Чернобыле было жутко, но там не было разрухи и множества погибших вокруг В Советском Союзе не было министерства чрезвычайных ситуаций. Но были люди — в том числе и добровольцы, — которые могли спасать других.