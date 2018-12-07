Вышел новый тизер финального сезона «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO опубликовал новый тизер восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов».

В видеоролике, который назвали Dragonstone (Драконий камень), лед и пламя движутся навстречу друг другу по карте Вестероса, соединясь в ее центре.

Ранее исполнительный продюсер Брайан Когман заявил изданию Entertainment Weekly, что в последнем сезоне все герои, у которых были отдельные сюжетные линии, собираются вместе перед лицом общего врага. Сериал вернется на экраны в апреле 2019 года.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Премьера финальной части состоится в апреле 2019 года.