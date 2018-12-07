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Роберт Кочарян будет арестован

Роберт Кочарян будет арестован
7 декабря 2018 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Апелляционный уголовный суд Армении огласил решение по жалобам стороны защиты на решение суда первой инстанции об избрании в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно решению суда, Роберт Кочарян должен быть взят под стражу. Сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.

До вынесения решения член адвокатской группы Кочаряна Рубен Саакян заявил, что если решение будет принято под давлением, то Кочаряна арестуют, если нет, то он останется на свободе.

Кассационный суд 15 ноября постановил частично удовлетворить жалобу генпрокурора и направить дело в Апелляционный суд на новое рассмотрение.

Апелляционный уголовный суд 13 августа удовлетворил представленные адвокатами жалобы, приняв за основание неприкосновенность второго президента РА Роберта Кочаряна.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200. В конце августа суд освободил Кочаряна под подписку о невыезде.

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