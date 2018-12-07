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Пашинян: С Алиевым говорили об обмене пленными, согласия не достигли

Пашинян: С Алиевым говорили об обмене пленными, согласия не достигли
7 декабря 2018 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что во время визита в Санкт-Петербург провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об обмене пленными.

Однако, по словам Пашиняна, согласия достигнуть не удалось, пишет «Айкакан жаманак».

«К сожалению, не достигли согласия, но обсуждения продолжатся. Они предлагают принцип «всех на всех». Но здесь есть проблема. Кроме того, мы должны обсудить этот вопрос с руководством Арцаха», – сказал Пашинян.

В Санкт-Петербурге 6 декабря состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.

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