Пашинян: С Алиевым говорили об обмене пленными, согласия не достигли
7 декабря 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что во время визита в Санкт-Петербург провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым об обмене пленными.
Однако, по словам Пашиняна, согласия достигнуть не удалось, пишет «Айкакан жаманак».
«К сожалению, не достигли согласия, но обсуждения продолжатся. Они предлагают принцип «всех на всех». Но здесь есть проблема. Кроме того, мы должны обсудить этот вопрос с руководством Арцаха», – сказал Пашинян.
В Санкт-Петербурге 6 декабря состоялась неформальная встреча глав государств СНГ.
Самое значимое
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян: Разговор с Лукашенко в Петербурге удовлетворил меня Ранее Пашинян заявлял, что намерен поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в связи с его высказываниями по вопросу ситуации в ОДКБ на встрече с послом Азербайджана.
Роберт Кочарян будет арестован Сам Кочарян не присутствовал на оглашении решения суда.
Песков: Вопрос о новом генсеке ОДКБ остается нерешенным По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня
В Арцахе почтили память жертв Спитакского землетрясения В сопровождении представителей высшего руководства республики президент посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику невинным жертвам стихии.