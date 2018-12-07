Баку предложил ОБСЕ направить оценочную миссию в Карабах
7 декабря 2018 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров предложил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру организовать очередную оценочную миссию в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике).
Мамедъяров встретился с Гремингером в кулуарах 25-го заседания СМИД ОБСЕ в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники обсудили перспективы урегулирования карабахского конфликта, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«Отвечая на вопрос Гремингера, какую роль может сыграть ОБСЕ (в урегулировании карабахского конфликта - ред.), Мамедъяров отметил роль ОБСЕ в организации возможной оценочной миссии» в Карабах, говорится в сообщении МИД.
Мамедъяров проинформировал Гремингера о встречах, проведенных с и.о. министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группой ОБСЕ, отметив, что«проведенные встречи были полезными, на них была достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем интенсивных, результативных переговоров в существующем формате».
В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик 5 декабря провели встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
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