Племянник экс-президента Армении пойман в Праге с поддельным гватемальским паспортом

PanARMENIAN.Net - Нарек Саркисян – племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, разыскиваемый по подозрению в совершении целого ряда преступлений, задержан в Праге.

Как сообщает пресс-служба полиции Армении, на момент задержания у Саркисяна был гватемальский паспорт на имя Франклина Гонсалеса.

Ведутся переговоры об экстрадиции Саркисяна на родину.

Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.

Под следствием находятся и другие родственники экс-президента. Айк Саркисян – второй сын брата Александра Саркисяна, обвиняется в покушении на убийство и незаконном владении оружием, арестован. Левон Саркисян – второй брат Сержа Саргсяна, обвиняется в неуплате налогов и незаконном обогащении, в розыске. Сын Левона Саркисяна, также Нарек, в розыске по обвинению, аналогичному отцу, а дочь Левона Ани под подпиской о невыезде. Экс-глава охраны С. Саргсяна Вачаган Казарян также обвинен обвинен в незаконном обогащении, отпущен под залог в $2 млн, позже снова арестован.