Осипян: Задержанный в Праге племянник Саргсяна еще не экстрадирован в Армению
9 декабря 2018 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Нарек Саркисян – племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, задержанный в Праге по подозрению в совершении целого ряда преступлений, еще не экстрадирован в Армению. Об этом на избирательном участке 10/54 в Ереване после голосования на выборах в Национальное собрание Армении сообщил начальник полиции РА Валерий Осипян, отвечая на вопрос о том, доставлен ли в РА находящийся в международном розыске Нарек Александрович Саркисян.
По словам Осипяна, он еще не доставлен в Армению, все в процессе. Генпрокуратура Армении уже начала сбор соответствующей документации, пишет Panorama.ru.
Различные подразделения Полиции, а также Национальное центральное бюро Интерпола в Армении при сотрудничестве с правоохранительными структурами ряда европейских стран и Интерполом в результате масштабных оперативно-розыскных работ 6 декабря в Праге обнаружили Нарека Александровича Саркисяна, находящегося в международном розыске. Он предъявил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.
Нарек Саркисян – сын брата Сержа Саргсяна Александра, обвиняется в похищении человека, незаконном обороте оружия, боеприпасов и наркотиков, хищении картин Сарьяна.
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