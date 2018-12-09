Франция поставит Грузии системы ПВО
9 декабря 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинское министерство обороны подписало с Францией контракт о покупке системы управления и контроля воздушной обороны. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства по итогам визита в Париж грузинского министра обороны Левана Изория.
Он заявил, что этот шаг будет «в значительной степени» содействовать усилению воздушной обороноспособности Грузии, пишет Deutsche Welle.
Соглашение о покупке было подписано еще летом 2015 года, а первые сведения о поставке компонентов французских ПВО в Грузию появились в декабре 2017 года.
«В компоненте воздушной обороны Грузия и Франция переходят на новый этам сотрудничества», - отмечает пресс-служба министерства обороны. Грузинское ведомство «оформило с французской стороной очень важный контракт в связи с системой управления и контроля воздушной обороны», - говорится в заявлени министерства. Конкретный тип системы ПВО, приобретенный Грузией у Франции, не назван.
Помимо этого, в конце 2017 года стало известно об инициативе Тбилиси, который предложил США поставлять Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin. После одобрения сделки Госдепартаментом США первые поставки были осуществлены в январе 2018 года. Общая сумма контракта с США - 75 миллионов долларов. Сервисно-логистическое обслуживание обеспечивает также американская сторона.
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