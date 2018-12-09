Виген Саркисян: Серж Саргсян примет участие в голосовании

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Армении Серж Саргсян примерт участие в голосовании на парламентских выборах. Об этом заявил возглавляющий предвыборный список Республиканской партии Армении (РПА) Виген Саркисян.

«Он активный гражданин, и я уверен, что примет участие в выборах», - сказал Саркисян журналистам, пишет Aysor.am.

9 декабря в Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.