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Президент Армении - о выборах: Народ должен выразить свою волю

Президент Армении - о выборах: Народ должен выразить свою волю
9 декабря 2018 - 12:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 9 декабря на избирательном участке 9/59 проголосовал на внеочередных выборах в Национальное Собрание РА.

«Хочу поздравить всех граждан Армении с этим днем. Это очень важный день. Народ должен выразить свою волю. Пришло время, чтобы люди сказали, в какой стране они хотят жить, чтобы люди решали будущее своих семей и детей. Так что, месседж понятен, поздравлению всех нас», – сказал он после голосования в беседе с журналистами, пишетAysor.am.

Он выразил надежду, что граждане отпразднуют свой праздник, отправившись на избирательный участок и проголосовав свободно, независимо от того, кому отдадут свой голос.

9 декабря в Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.

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