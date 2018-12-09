Президент Армении - о выборах: Народ должен выразить свою волю
9 декабря 2018 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 9 декабря на избирательном участке 9/59 проголосовал на внеочередных выборах в Национальное Собрание РА.
«Хочу поздравить всех граждан Армении с этим днем. Это очень важный день. Народ должен выразить свою волю. Пришло время, чтобы люди сказали, в какой стране они хотят жить, чтобы люди решали будущее своих семей и детей. Так что, месседж понятен, поздравлению всех нас», – сказал он после голосования в беседе с журналистами, пишетAysor.am.
Он выразил надежду, что граждане отпразднуют свой праздник, отправившись на избирательный участок и проголосовав свободно, независимо от того, кому отдадут свой голос.
9 декабря в Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».
Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян в Париже: Неприемлемо, чтобы право народа на самоопределение стало угрозой его существованию
Последние новости
«Я проголосовал впервые»: На выборах в Армении 18-летним дарят сувениры На раскрашенных в цвета армянского триколора значках написано: «Я проголосовал/а впервые».
Иран в 2018 году расширил программу ракетных испытаний Тегеран в 2018 году совершил не менее семи испытательных запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз запускал ракеты малой дальности и крылатые ракеты
Во Франции продолжаются протесты: Столкновения, слезоточивый газ и более 1700 задержанных Всего на улицы во Франции было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих.
Виген Саркисян: Серж Саргсян примет участие в голосовании «Он активный гражданин, и я уверен, что примет участие в выборах», - сказал Саркисян журналистам.