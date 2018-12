Армянский храм Гегард удостоился особого статуса от ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Армянскому храму Гегард и верхнему течению реки Азат (Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley) присвоен со стороны ЮНЕСКО статус усиленно охраняемого объекта (Enhanced protection). Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Решение об этом принято на состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже заседании 13-го протокольного комитета в рамках второго протокола от 1999 года при конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов» от 1954 года.

Таким образом, территория «храм Гегард и верхнее течение реки Азат» стала первой в Армении культурной ценностью, которой предоставлен статус усиленно охраняемого объекта.

Храм в Гегарде и верхнее течение реки Азат с 2000 года внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.