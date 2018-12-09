Армянский храм Гегард удостоился особого статуса от ЮНЕСКО
9 декабря 2018 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянскому храму Гегард и верхнему течению реки Азат (Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley) присвоен со стороны ЮНЕСКО статус усиленно охраняемого объекта (Enhanced protection). Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.
Решение об этом принято на состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже заседании 13-го протокольного комитета в рамках второго протокола от 1999 года при конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов» от 1954 года.
Таким образом, территория «храм Гегард и верхнее течение реки Азат» стала первой в Армении культурной ценностью, которой предоставлен статус усиленно охраняемого объекта.
Храм в Гегарде и верхнее течение реки Азат с 2000 года внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.
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