Выборы в Армении: По состоянию на 11:00 проголосовали 7.76% избирателей

PanARMENIAN.Net - 9 декабря, по состоянию на 11:00 по местному времени, из 2.573.779 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 201,250 избирателей или 7.76% от их общего числа. Об этом сообщили в ЦИК Армении.

Между тем, по состоянию на 11:00 на парламентских выборах 2017 года проголосовали 344,717 или 13.32% граждан РА.

9 декабря в Армении стартовали внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.