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Во Франции продолжаются протесты: Столкновения, слезоточивый газ и более 1700 задержанных

Во Франции продолжаются протесты: Столкновения, слезоточивый газ и более 1700 задержанных
9 декабря 2018 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции антиправительственные протесты, продолжающиеся четвертые выходные подряд, вновь переросли в насилие, несмотря на беспрецедентные меры безопасности.

В Париже произошли столкновения, полиция несколько раз использовала против толпы слезоточивый газ. Всего на улицы во Франции было выведено почти 90 тысяч полицейских и военнослужащих, пишет BBC.

На акциях «желтых жилетов» во Франции 8 декабря задержали 1726 человек, сообщил 9 декабря министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер. По уточненной информации МВД, которую приводит телеканал BFM TV, как минимум 1220 человек арестованы.

Больше всего задержаний произвела полиция Парижа, где в отделения были доставлены 1150 человек, из которых 619 остаются под стражей. Отмечается, что у многих задержанных было найдено оружие. Большинство арестованных подозреваются в «заговоре с целью совершения насилия» или «подстрекательстве к совершению преступления», пишут «Ведомости».

Протесты так называемого движения «желтых жилетов» продолжаются во Франции уже почти месяц и сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями с полицией. Изначально протестующие требовали отменить повышение цен на топливо, но позже их требования расширились. Теперь они выступают против увеличения налогов и дороговизны жизни.

8 декабря протесты продолжились в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах. В целом по стране в акциях приняли участие примерно 125 000 человек, подсчитало МВД. В ходе беспорядков в Париже пострадали как минимум 135 человек, в том числе и сотрудники правоохранительных органов.

Ссылки по теме:
BBC. Протесты "желтых жилетов" в Париже: столкновения, задержания и слезоточивый газ
Vedomosti.ru. В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек
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