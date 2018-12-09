Иран в 2018 году расширил программу ракетных испытаний

PanARMENIAN.Net - В 2018 году Иран значительно расширил программу ракетных испытаний, пишет немецкое издание Welt am Sonntag (WAMS) со ссылкой на документы спецслужб ряда западных стран. По этим сведениям, Тегеран в 2018 году совершил не менее семи испытательных запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз запускал ракеты малой дальности и крылатые ракеты.

В двух случаях ракеты малой дальности применялись в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, указывает WAMS. Между тем протестированные Ираном ракеты средней дальности могут достичь территории некоторых юго-восточных стран Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Для сравнения, в 2017 году Тегеран, по информации WAMS, провел четыре испытания ракет средней дальности и только одно - ракеты малой дальности.

Испытания ракет в Иране, по всей вероятности, противоречит условиям соглашения, которое в 2015 году Тегеран заключил с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, указывает WAMS. Оно было закреплено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В мае 2018 года Вашингтон вышел из соглашения, обвинив Иран в несоблюдении соглашения и поддержке терроризма.

По информации WAMS, правительства ФРГ, Франции и Великобритании в начале октября обратились в Совбез ООН, выразив обеспокоенность в связи с испытаниями ракет в Иране. В начале декабря МИД Германии и госсекретарь США Майкл Помпео обвинили Тегеран в тестовом запуске ракеты средней дальности, нарушающем резолюцию 2231 Совбеза ООН. Представитель вооруженных сил Ирана ответил, что ракетные испытания «проводятся для обороны» и будут продолжены.