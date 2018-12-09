Выборы в Армении: Левон Тер-Петросян проголосовал «во имя мира»
9 декабря 2018 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый президент Армении Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных выборах в парламент Армении.
В беседе с журналистами экс-президент сообщил, что проголосовал во имя мира, пишет A1plus.am.
На вопрос, как он оценивает деятельность возглавляемого Николом Пашиняном правительства, как относится к революции, аресту второго президента Роберта Кочаряна в рамках «дела 1 марта», Левон Тер-Петросян отказался отвечать, отметив, что это будет агитацией.
На уточняющий вопрос журналистов, имеется ли у него обеспокоенность касательно карабахского вопроса, Левон Тер-Петросян ответил вопросом на вопрос: «А есть ли среди армянского народа кто-то, кто не был бы обеспокоен этим вопросом?».
9 декабря в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».
Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.
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