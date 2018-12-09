Наблюдатель от РФ: Выборы в Армении проходят спокойно и в соответствии с законом

PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении проходят 9 декабря спокойно и в соответствии с нормами законодательства. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, которая следит за ходом голосования по приглашению Центризбиркома Армении, пишет ТАСС.

«Голосование пока идет нормально, в соответствии с законом… Мы были на открытии избирательного участка в Ереване, все произошло в соответствии с законом. Избирательные участки оборудованы средствами для считывания документов избирателей, электроника работает исправно», - сказала она.

После этого наблюдатели, в группу которых входит Гришина, посетили еще семь участков, где могли проследить за ходом голосования. На избирательных участках, по словам секретаря ЦИК РФ, присутствуют наблюдатели от некоторых политических партий, «не от всех, но от тех, которые проявили в этом заинтересованность». «От одного до трех наблюдателей на разных избирательных участках мы видели», - заметила собеседница агентства.

По данным ЦИК Армении, явка избирателей по состоянию на 14:00 по ереванскому времени составила 636,055 граждан РА или 24,53 % граждан, имеющих право голоса.

«Мы видели, на разных участках по-разному. Где-то больше народу, уже достаточно активно граждане подходили на выборы, образовывались даже небольшие очереди», - сказала Гришина.

9 декабря в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.