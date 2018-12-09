Полиция Армении готовит материалы по 7 сообщениям о правонарушениях на выборах

PanARMENIAN.Net - В день проведения внеочередных выборов в Национальное собрание Армении, 9 декабря, в период с 08:00 до 15:00 по местному времени, в полицию поступило 26 сообщений касательно произошедших избирательных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

7 из данных сообщений содержат в себе состав предполагаемого преступления, а 19 – сведения, поддающиеся проверке. На основании 7 сообщений подготавливаются материалы.

Проверка выявила необоснованность 1 из 19 сообщений, которое не содержало признаков предполагаемого преступления, 17 находятся на стадии проверки, а 1 сообщение направлено в Минобороны РА.

9 декабря в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.