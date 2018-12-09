Выборы в Армении: По состоянию на 17:00 проголосовали 39.54% избирателей

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 17:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1.025 человек или 39.54% избирателей. Об этом заявил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

По его словам, правом выбирать в Армении пользуются 2,573,779 человек.

На парламентских выборах 2 апреля 2017 года к 17:00 проголосовали1 317 936 человек или 50.93% избирателей.

9 декабря в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».