Наблюдатель от СНГ: Думаем, надежда армянского народа оправдается
9 декабря 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Мирлан Бакиров прокомментировал ход выборов в парламент Армении.
По его словам, наблюдатели думают, что надежда армянского народа оправдается.
«Мы наблюдали за ходом митингов, революционных волнений. Это дает надежду избирателям, чтобы избирать новый парламент, то есть согласно новой Конституции, в Армении устанавливается парламентская республика. Ответственность за развитие, за экономический прорыв и за другие международные отношения берет на себя парламент. Поэтому народ проголосует за конкретные политические силы или блоки, и, мы думаем, надежда оправдается», – заявил Мирлан Бакиров, пишет «МИР 24».
9 декабря в Армении проходят внеочередные выборы в Национальное собрание РА. В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».
Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.
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