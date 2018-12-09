В Армении завершились парламентские выборы: Избирательные участки закрыты

PanARMENIAN.Net - 9 декабря в 20:00 по ереванскому времени завершились выборы в парламент Армении. Все 2010 избирательных участков по всей стране закрылись.

По состоянию на 17:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1.025 человек или 39.54% избирателей.

По состоянию на 18:00 на телефон «горячей линии» сотрудников рабочей группы Центрального Офиса Защитника прав человека и региональных подразделений, в том числе командированных в области РА сотрудников рабочей группы, в которых отсутствуют подразделения Офиса, было получено 59 сообщений, касающихся нарушений электорального процесса.

В Следственный комитет Армении, по состоянию на 18:00, поступило 12 сообщений, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления (нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом РА.

В период с 08:00 до 15:00 в полицию поступило 26 сообщений касательно произошедших избирательных нарушений.

Сформированная в Генеральной прокуратуре Армении рабочая группа по состоянию на 13:00 изучила 64 сообщения об избирательных правонарушениях в ходе голосования.

В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2.573.779 граждан.