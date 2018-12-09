На выборах в парламент Армении проголосовали 48.63% избирателей

PanARMENIAN.Net - По состоянию на 20:00 по местному времени на парламентских выборах в Армении проголосовали 1,260,840 избирателей или 48.63 % избирателей. Об этом заявил президент ЦИК Армении Тигран Мукучян.

Полиция РА обнародовала общее число внесенных в регистр избирателей, согласно которому право голоса имеют 2,573,779 граждан.

На парламентских выборах 2 апреля 2017 года проголосовали1 574 947 человек или 60.86% избирателей.

В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».