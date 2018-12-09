ЦИК РА начала публиковать итоги голосования: Обработаны бюллетени 185 избирательных участков
9 декабря 2018 - 23:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении начала публиковать итоги голосования на парламентских выборах в Армении.
По итогам обработки бюллетеней с 185 избирательных участков, число избирателей на которых составило 36,388 или 2․89% от общего числа избирателей, правящая партия «Мой шаг» набрала 67.24% голосов, «Процветающая Армения» - 10.57%, за третье место борятся «Светлая Армения» с 6.35% голосов и АРФ «Дашнакцутюн» с 6.31%.
Правящая ранее Республиканская партия Армении (РПА) набрала 4.08%.
Остальные партии набирают менее 2% голосов.
На парламентских выборах в Армении проголосовали 1,260,840 человек или 48.63 % избирателей.
В выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».
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