Предварительные итоги голосования в Армении: Выиграл блок Пашиняна, РПА не прошла в парламент

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении.

Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

Остальные силы не преодалели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении.

На парламентских выборах в Армении 9 декабря проголосовали 1,260,840 человек или 48.63 % избирателей.

В выборах приняли участие 11 политических сил – 9 партий и 2 блока: блок «Мой шаг», Республиканская партия Армении, «Процветающая Армения», «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», «Светлая Армения», «Сасна црер», блок «Мы», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение», «Оринац Еркир» и социал-демократическая партия «Решение гражданина».