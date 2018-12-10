«Могучий народ»: Пашинян прокомментировал итоги парламентских выборов
10 декабря 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов в Национальное собрание Армении.
«Могучий, могучий, могучий народ! Я люблю вас всех, я горжусь вами, я преклоняюсь перед вами»,- написал он.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении.По состоянию на 7:30 (по Еревану) 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
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Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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