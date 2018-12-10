Facebook ввела новые ограничения в обсуждении темы секса
10 декабря 2018 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с «сексуальной эксплуатации взрослых». Как следует из новых положений, опубликованных на странице «Нормы сообщества» 9 декабря, отныне социальная сеть не допускает «публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов».
Кроме того, Facebook ограничила «использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом». При этом в правилах указывается, что Facebook «понимает важность этой проблемы и поощряет ее обсуждение», пишет Deutsche Welle.
Отныне в профилях Facebook запрещено публиковать, помимо съемок половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа также записи, содержащие «запрос, поиск или предложение полового акта, сексуальных партнеров, чатов или переписок с сексуальным подтекстом, изображения обнаженного тела». Запрет распространяется также и на тексты, содержащие «неявное сексуальное домогательство - упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом», включая «сексуально-провокационный сленг», «намеки с сексуальным подтекстом», «контент, который может явно изображать половой акт», «предложения или просьбы об участии в другой деятельности для взрослых» и многое другое.
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