Президент РА: Новые парламент и правительство будут работать с большим чувством ответственности
10 декабря 2018 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил послание по случаю выборов в Национальное собрание РА. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
«Поздравляю блок «Мой шаг», партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения», которые, преодолев установленный законом порог, сформируют Национальное собрание.
В то же время, хочу выразить благодарность всем участвующим в выборах партиям и блокам, в том числе – все гражданам Армении, которые выразили свое отношение касательно будущего страны»,- отметил президент.
По его словам, эти выборы, в качестве общегосударственного политического процесса, первые после крупных весенних изменений в Армении.
«Новоизбранное Национальное собрание и правительство РА будут работать с большим чувством ответственности. Желаю им непоколебимости и усердия – на пути к реализации программ.
Родина усиливается, а ее история создается каждодневным кропотливым трудом всех нас. Долгом всех нас является приложить все усилия во благо страны и народа, во имя сильной Армении и Арцаха, всего армянства и всех граждан Республики Армения»,-отметил Саркисян.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении.По состоянию на 7:30 (по Еревану) 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
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