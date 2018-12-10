SIPRI: США и Россия лидируют в мире по продажам оружия
10 декабря 2018 - 13:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия поднялась на второе место в мире по продажам оружия. Об этом свидетельствует доклад «Топ-100 военно-промышленных компаний, 2017» Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
В топ-100 включены 10 крупнейших производителей оружия из России. По данным SIPRI, в 2017 году объем их экспорта составил 37,7 миллиарда долларов. Это 9,5% от мирового рынка вооружений, который оценивается в 398,2 миллиарда долларов, пишет Meduza.
Первое место в мире по продажам оружия занимает США. В доклад SIPRI попали 42 американские компании, которые в 2017 году продали оружия на 226,6 миллиарда долларов. На их долю приходится 57% мирового рынка.
Второе место ранее занимала Великобритания. Сейчас она спустилась на третью строчку. В сотню крупнейших производителей вооружений включены семь британских компаний, продавших оружия на 35,7 миллиарда долларов.
SIPRI специализируется на исследованиях в области контроля над вооружениями и разоружения. Институт собирает данные о продажах оружия из открытых источников. Сведения, публикуемые SIPRI, часто расходятся с официальной статистикой.
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