Наблюдатели от СНГ приняли итоговый документ по результатам мониторинга выборов в Армении
10 декабря 2018 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Международные наблюдатели от МПА СНГ во главе с координатором группы, заместителем Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Мирланом Бакировым в соответствии с индивидуальными маршрутами 9 декабря осуществляли мониторинг внеочередных выборов депутатов Национального собрания Республики Армения. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ.
Наблюдатели присутствовали на открытии избирательных участков в различных районах Еревана и смогли ознакомиться с особенностями организации голосования, работой технического оборудования для идентификации граждан, в том числе с использованием биометрических данных, а также с системой видеонаблюдения.
В течение дня группа осуществляла мониторинг голосования на 89 избирательных участках в Ереване, населенных пунктах Араратской, Арагацотнской, Гегаркуникской и Котайкской областей РА.
Кроме того, наблюдатели от МПА СНГ посетили две окружные избирательные комиссии, где получили обобщенные данные о ходе голосования в округах на момент посещения.
В конце дня группа международных наблюдателей провела итоговое совещание в Ереване. Участники обменялись впечатлениями от наблюдения за процессом голосования, обсудили и приняли итоговый документ по результатам проведенного мониторинга.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении. По состоянию на 7:30 (по Еревану) 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
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