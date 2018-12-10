Беспрецедентное предложение от Америабанка - бесконтактные платежи Visa Pay Sticker

PanARMENIAN.Net - Америабанк выступил с совершенно новым предложением в банковской системе Армении. Банк с 10 декабря предоставляет возможность впервые в Армении осуществлять платежи по покупкам через Visa Pay Sticker.

Это липкий бесконтактный карточный ярлык, прикрепленный к основной платежной карте вида Electron платежной системы Visa, которая предоставляет возможность с применением аппарата с технологией Visa Pay Wave совершать платежи и покупки бесконтактно (contactless payment). Всего лишь необходимо прикрепить ярлык на телефон, на кошелек или на другие личные вещи и совершить покупки и платежи быстро и удобно, сообщает пресс-служба банка.

Один человек и даже одна основная платежная карта может иметь больше одного бесконтакного карточного ярлыка.

Ярлык имеет свой PIN-код, ввод которого требуется при каждом осуществлении сделки/платежа в размере более 10 000 драмов. На Visa Pay Sticker установлена возможность осуществления сделок/платежей без ввода PIN-кода пять раз в день. В случае потери ярлыка необходимо его заблокировать.

Visa Pay Sticker может использоваться как на территории Армении, так и во всем мире.