Додон в 5-й раз временно отстранен от должности президента Молдавии
10 декабря 2018 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Молдавии в пятый раз временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона.
С запросом о временном отстранении Додона обратились депутаты молдавского парламента. Причиной стало то, что президент отказался одобрить ряд законов, которые повторно утвердил парламент, пишут «Ведомости» со ссылкой на местный интернет-портал Point.md.
Как пишет Noi.md, в суд 10 декабря обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат Серджиу Сырбу. Речь идет, в частности, о законах о строительстве посольства США на месте стадиона в Кишиневе и о праздновании Дня Европы 9 мая.
Додон отметил в разговоре с «РИА Новости», что «это последние решения уходящего парламента».
По конституции Молдавии президент страны одобряет законы. Если у него есть замечания по принятому парламентом документу, он может вернуть его для пересмотра. Закон, который парламент утвердил вновь, глава государства обязан подписать. При отказе президента сделать это Конституционный суд может на время отстранить его от должности и его функции исполняет спикер парламента или премьер.
Додона отстраняли от должности четырежды. Впервые – в октябре 2017 г., когда он отказался подписать указ о назначении нового министра обороны. Дважды, в конце 2017 г. и в сентябре этого года, он отказывался поддержать назначение министров. В январе 2018 г. он отказался одобрить закон о борьбе с пропагандой.
Додон стал президентом Молдавии в декабре 2016 г. После избрания он заявил, что до этого страна проводила «откровенно антироссийскую политику». «Я считаю, что с моим избранием мы сможем как-то стабилизировать ситуацию», – отметил он.
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