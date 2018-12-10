В Австралии умер знаменитый мускулистый кенгуру Роджер

PanARMENIAN.Net - Мускулистый кенгуру Роджер, прославившийся на весь мир благодаря своему размеру и внушительному виду, умер в возрасте 12 лет. Знаменитый кенгуру скончался от старости.

О смерти Роджера объявил в Facebook заповедник «Элис-Спрингс», где кенгуру провел последние годы жизни.

Роджер обрел популярность в интернете в 2015 году, когда заповедник выложил в соцсети фото, на которой животное сминало передними лапами жестяное ведро. Снимок Роджера стал основой для многочисленных мемов.

Заповедник получает сообщения с соболезнованиями со всего мира, пишет BBC.

Роджер прожил в «Элис-Спрингс» почти всю жизнь. Его подобрали еще кенгуренком, после того как его мать была сбита машиной. Попав в заповедник, Роджер начал расти - на момент смерти его рост превышал два метра, а весил он 89 килограммов. Роджер был альфа-самцом. В заповеднике, где живет около 50 кенгуру обоих полов, у него было 12 самок.

В последние годы жизни он начал страдать от воспаления суставов и частичной потери зрения. Кенгуру могут жить до 14 лет, но в естественных условиях редко доживают до этого возраста.

Роджера похоронили на территории заповедника.