Нобелевскую премию мира вручили гинекологу из Конго и правозащитнице из Ирака

PanARMENIAN.Net - В норвежской столице Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира-2018.

Награду вручили врачу-гинекологу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад. Оба лауреата были награждены за усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов и вклад в фокусирование внимания на военных преступлениях и борьбу с ними, пишет Lenta.ru.

Муквеге поблагодарил комитет в своем Twitter. «Я благодарен быть в Осло вместе с Надей Мурад, чтобы получить Нобелевскую премию мира-2018», — написал он. Мурад в своей речи призвала человечество бороться с сексуальным насилием, дискриминацией по половому и расовому признакам и рабством.

О том, что Муквеге и Мурад стали обладателями награды стало известно в октябре. Конголезский врач оказывал помощь жертвам сексуального насилия у себя на родине. Он основал госпиталь Панзи, в котором помогал женщинам, ставшим жертвами военных преступлений.

Мурад сама стала жертвой сексуального насилия. Она принадлежит меньшинству езидов — народности курдской этнической группы. В 2014 году террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), захватившая часть территории Сирии и Ирака, начала геноцид езидов. В деревне Нади сотни людей были убиты, множество молодых женщин и несовершеннолетних боевики похитили и удерживали в качестве сексуальных рабов. Мурад смогла сбежать от террористов через три месяца.