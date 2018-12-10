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«Разрыв с прошлым и переориентация на ЕС»: Порошенко разорвал договор о дружбе с РФ

«Разрыв с прошлым и переориентация на ЕС»: Порошенко разорвал договор о дружбе с РФ
10 декабря 2018 - 18:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе с Россией.

«Непродление Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу»,- отметил президент, пишет Meduza.

Законопроект о денонсации договора о дружбе Украины с Россией, внесенный в парламент Петром Порошенко, Верховная рада одобрила на заседании 6 декабря.

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Meduza: Порошенко подписал закон о разрыве договора о дружбе Украины с Россией
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