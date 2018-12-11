Меркель поздравила Пашиняна и выразила надежду на встречу

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его блока «Мой шаг» на внеочередных выборах в Национальное собрание РА. Об этом сообщает пресс-служба бундестага.

В послании отмечается, что в Германии с интересом следили за мирной сменой власти в Армении.

«Мы намерены в будущем также продолжать содействовать проведению реформ в Армении. Хочу вновь подтвердить достигнутые во время моего визита в Ереван договоренности об углублении отношений. Буду рада встретиться с вами в ближайшем будущем»,- отметила Меркель.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении. 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).