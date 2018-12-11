Меркель поздравила Пашиняна и выразила надежду на встречу
11 декабря 2018 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его блока «Мой шаг» на внеочередных выборах в Национальное собрание РА. Об этом сообщает пресс-служба бундестага.
В послании отмечается, что в Германии с интересом следили за мирной сменой власти в Армении.
«Мы намерены в будущем также продолжать содействовать проведению реформ в Армении. Хочу вновь подтвердить достигнутые во время моего визита в Ереван договоренности об углублении отношений. Буду рада встретиться с вами в ближайшем будущем»,- отметила Меркель.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении. 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
Самое значимое
Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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