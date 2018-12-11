Макрон пообещал повысить зарплаты, не облагать налогами премии
11 декабря 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с начала движения «желтых жилетов» выступил с речью, объявив о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.
Макрон призвал протестующих к спокойствию и порядку, заявив, что для насилия не будет никакого снисхождения. При этом он признал, что гнев французов был «справедливым».
В частности, Макрон пообещал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.
Он отметил, крупнейшие предприятия страны и богатые граждане должны помочь государству преодолеть сложившийся кризис.
Беспорядки во Франции начались в середине октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне протестов французской экономике предрекли замедление роста. Также было подсчитано, что с начала беспорядков убытки страны превысили миллиард евро.
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