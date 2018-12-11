Ереван и Омск свяжет прямой рейс

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из российского Омска до Еревана. Приказ о допуске авиакомпании на выполнение рейса уже вышел на сайте Росавиации.

Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Пока авиакомпания не уточняет, когда именно будут запущены рейсы, пишет «Комсомольская правда».

Допуск к полетам не означает скорое начало рейсов. Бывает и так, что авиакомпания, получив разрешение, так и не начинает полеты.

С 2017 года россияне могут летать в Армению без виз только по внутреннему паспорту. Однако такое разрешение действует только если лететь прямым рейсом.