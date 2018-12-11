Ереван и Омск свяжет прямой рейс
11 декабря 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из российского Омска до Еревана. Приказ о допуске авиакомпании на выполнение рейса уже вышел на сайте Росавиации.
Планируется, что рейсы будут выполняться два раза в неделю. Пока авиакомпания не уточняет, когда именно будут запущены рейсы, пишет «Комсомольская правда».
Допуск к полетам не означает скорое начало рейсов. Бывает и так, что авиакомпания, получив разрешение, так и не начинает полеты.
С 2017 года россияне могут летать в Армению без виз только по внутреннему паспорту. Однако такое разрешение действует только если лететь прямым рейсом.
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