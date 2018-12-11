Госдеп США: Выборы в Армении прошли в свободной и конкурентной среде
11 декабря 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США распространил заявление в связи с внеочередными выборами в Национальное собрание Армении. В заявлении США поздравляют народ Армении с проведением в республике парламентских выборов и приветствуют вывод Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что волеизъявление народа проведено свободно и честно.
Как отмечено в заявлении, выборы проходили в свободной и конкурентной среде. Госдеп также отметил, что США согласны с предварительными выводами ОБСЕ, согласно которым электоральный процесс пользовался широким общественным доверием и был проведен при соблюдении фундаментальных свобод. В Госдепе США призывали власти Армении выполнить рекомендации ОБСЕ и Венецианской комиссии относительно будущих выборов.
В заявлении отмечается, что США с нетерпением ожидают совместной работы с новым парламентом и правительством Армении для углубления двустороннего партнерства и сотрудничества в целях укрепления правопорядка и демократических институтов, борьбы с коррупцией, развития торговли и инвестиций, а также обеспечения региональной и глобальной безопасности.
«В этом году в Армении произошли значительные перемены. В течение 27 лет Соединенные Штаты стремились поддерживать развитие демократических процессов и институтов в Армении, и мы будем продолжать это делать»,- говорится в заявлении Госдепа.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении. 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
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