ЕС: Готовы к сотрудничеству с демократически избранным парламентом Армении
11 декабря 2018 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский союз готов к сотрудничеству с избранным в демократических условиях парламентом Армении. Об этом говорится в заявлении ЕС.
«Европейский Союз поддерживает стабильное, демократическое и процветающее будущее Армении. Внеочередные парламентские выборы были важны с точки зрения повышения общественного доверия к избирательному процессу в Армении. Мы ожидаем от всех заинтересованных сторон продолжения согласованных усилий по дальнейшей демократизации и модернизации Армении. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с демократически избранным парламентом и впоследствии сформированным правительством, которое позволит укрепить политические и экономические отношения, основанные на Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и Евросоюза»,- говорится в заявлении ЕС.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах в Армении. 10 декабря были подсчитаны 100% голосов. По итогам обработки бюллетеней со всех 2010 узбирательных участков, блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном победил на выборах, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
Остальные силы не преодолели проходной барьер в 5% и не прошли в парламент, в том числе и некогда правящая Республиканская партия Армении (4.7%).
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