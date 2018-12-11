В Венесуэле заявили о росте инфляции до 1,300,000%
11 декабря 2018 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1 300 000%. Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного венесуэльского парламента) Рафаэль Гусман. По его мнению, ответственность за «голод и трагедию» жителей Венесуэлы несет правительство страны.
«Гиперинфляция сохраняется. В ноябре инфляция достигла 144,2%, а в годовом исчислении — почти 1 300 000%»,— написал Гусман в Twitter.
Темпы роста инфляции в Венесуэле при этом снижаются: если в сентябре она выросла на 228%, то в октябре — уже на 148%, а в ноябре — на 144%, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Агентство называет Национальную ассамблею «единственным надежным источником данных о потребительских ценах», потому что венесуэльское правительство перестало публиковать экономические показатели несколько лет назад, когда падение цен на нефть привело к падению экономической активности. Как утверждают источники агентства, предоставить отчетность от Венесуэлы потребовал Международный валютный фонд.
Reuters добавляет, что в конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную месячную зарплату на 150%, до 4,5 тыс. боливаров, что составляет $10. Жители страны жаловались на то, что не могут позволить себе предметы первой необходимости, несмотря на то, что тремя месяцами ранее, в августе, зарплату уже повышали в 60 раз.
Из-за гиперинфляции и падения нефтедобычи власти Венесуэлы инициировали масштабную денежную реформу. С 20 августа национальная валюта страны привязана к курсу венесуэльской криптовалюты петро. С октября Венесуэла использует петро в международной торговле. Также была проведена деноминация — с купюр убрали пять нулей.
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