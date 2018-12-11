Пашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловий
11 декабря 2018 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией, но без предварительных условий относительно Нагорного Карабаха. Об этом заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
«Мы готовы установить прямые отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий и надеемся, что Турция займет такую же позицию», - сказал он, пишет ТАСС.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян.
В сентябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Баку о невозможности улучшения отношений с Арменией без урегулирования карабахского конфликта. Он также сказал, что Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией до тех пор, пока не решится вопрос Карабаха.
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