Президент Армении обсудил с послом Казахстана углубление связей в гуманитарной сфере

«Детское Евровидение - 2019» пройдет в Польше «Мы готовы организационно, а также творчески», — сказал Курский. «Мы готовы организационно, а также творчески», — сказал Курский.

Иран подтвердил испытание баллистической ракеты, о котором говорили США Он не уточнил, испытание какой ракеты Иран недавно провел. Он не уточнил, испытание какой ракеты Иран недавно провел.

Стас Михайлов даст концерт в Ереване Концерт состоится 2 апреля 2019 года в СКК им. Карена Демирчяна. Концерт состоится 2 апреля 2019 года в СКК им. Карена Демирчяна.