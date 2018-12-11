// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Президент Армении обсудил с послом Казахстана углубление связей в гуманитарной сфере

Президент Армении обсудил с послом Казахстана углубление связей в гуманитарной сфере
11 декабря 2018 - 14:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 11 декабря принял посла Казахстана в РА Тимура Уразаева. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Стороны обсудили повестку дня двусторонних отношений, в частности, вопросы углубления связей в гуманитарной сфере.

Президент Армении поздравил посла и в его лице народ Казахстана с грядущим национальным праздником – Днем независимости Казахстана.

 Самое значимое
В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решенВ Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьиВ храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
За 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован списокЗа 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован список
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
ЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостемЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостем
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
«Детское Евровидение - 2019» пройдет в Польше «Мы готовы организационно, а также творчески», — сказал Курский.
Иран подтвердил испытание баллистической ракеты, о котором говорили США Он не уточнил, испытание какой ракеты Иран недавно провел.
Стас Михайлов даст концерт в Ереване Концерт состоится 2 апреля 2019 года в СКК им. Карена Демирчяна.
Две монахини украли около полмиллиона долларов и потратили их в казино Лас-Вегаса Женщины были хорошими подругами и работали вместе в католической школе: одна из них была директором, другая — преподавателем начальных классов