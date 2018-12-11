Президент Армении обсудил с послом Казахстана углубление связей в гуманитарной сфере
11 декабря 2018 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 11 декабря принял посла Казахстана в РА Тимура Уразаева. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Стороны обсудили повестку дня двусторонних отношений, в частности, вопросы углубления связей в гуманитарной сфере.
Президент Армении поздравил посла и в его лице народ Казахстана с грядущим национальным праздником – Днем независимости Казахстана.
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