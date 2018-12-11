Во Франции задержали более 20 членов армяно-грузино-азербайджанской ОПГ
11 декабря 2018 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе проведенной 10 декабря во французском городе Лион масштабной спецоперации задержаны 22 члена действующей во Франции и Бельгии организованной преступной группы (ОПГ), состоящей из граждан Грузии, Армении и Азербайджана. Об этом сообщил на брифинге директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе.
По его информации, в спецоперации под названием VORS 69-01 принимали непосредственное участие сотрудники грузинских правоохранительных органов.
Среди задержанных, отметил представитель МВД, 10 граждан Грузии, среди которых два «вора в законе», пишет Грузия-Online.
По словам Борцвадзе, задержанные обвиняются в совершении на территории Франции квартирных краж, угонов автомобилей, создании фальшивых документов и незаконном распространении наркотических средств.
Задержанным грозит во Франции тюремное заключение сроком до 15 лет.
По данным Борцвадзе, в спецоперации принимали участие более 300 сотрудников правоохранительных органов Франции, Бельгии и Грузии, также были подключены подразделения спецназа, кинологическая служба и вертолет.
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