В Гюмри задержан российский военный по подозрению в убийстве женщины
11 декабря 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Военнослужащий контрактной службы 102-й российской базы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности жительнице города Гюмри. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры РА Аревик Хачатрян.
Преступление произошло 2 декабря в квартале Слободка. Неизвестный напал на Джульету Казарян 1961 г.р. и жестоко избил, бил в том числе по лицу, изуродовав до неузнаваемости. Женщина скончалась по дороге в больницу.
В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по п.14 ч.2 статьи 112 УК.
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