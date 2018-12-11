Две монахини украли около полмиллиона долларов и потратили их в казино Лас-Вегаса
11 декабря 2018 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Две монахини из католической школы Святого Джеймса в Южной Калифорнии признались, что шесть лет воровали деньги, чтобы играть в казино в Лас-Вегасе и путешествовать.
Женщины были хорошими подругами и работали вместе в католической школе: одна из них была директором, другая — преподавателем начальных классов. В 2018 году они вышли на пенсию, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Breeze.
Предположительно, монахини проиграли в казино около 500 тысяч долларов, которые они присвоили из пожертвований и школьного фонда. Сейчас женщины сотрудничают со следствием и хотят возместить ущерб, причиненный учебному заведению, уточняет издание.
Как отмечается, нарушения выявили при проверке, организованной Орденом сестер Святого Иосифа де Каронделе.
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