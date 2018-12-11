PanARMENIAN.Net - Известный артист российской эстрады Стас Михайлов даст концерт в Ереване.

Концерт состоится 2 апреля 2019 года в СКК им. Карена Демирчяна.

Сообщается, что певец выступит с новой концертной программой, которая называется «Ты и я». Михайлов исполнит как новые, так и уже известные песни.

Стас Михайлов уже давал концерты в Армении, артист приезжал в Ереван в 2011 году.