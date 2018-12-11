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Стас Михайлов даст концерт в Ереване

Стас Михайлов даст концерт в Ереване
11 декабря 2018 - 16:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный артист российской эстрады Стас Михайлов даст концерт в Ереване.

Концерт состоится 2 апреля 2019 года в СКК им. Карена Демирчяна.

Сообщается, что певец выступит с новой концертной программой, которая называется «Ты и я». Михайлов исполнит как новые, так и уже известные песни.

Стас Михайлов уже давал концерты в Армении, артист приезжал в Ереван в 2011 году.

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